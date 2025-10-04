Орбан: Венгрия останется в стороне, когда Европа ввяжется в войну
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что когда большинство стран Европы решат участвовать в войне, его страна будет иметь силы и возможности, чтобы остаться нейтральной и не ввязываться в конфликт. Об этом он рассказал в пятницу в интервью порталу Hetek.
Глава венгерского правительства отметил, что многие страны ЕС за закрытыми дверями разделяют позицию Венгрии о том, что Европа скатывается к военному конфликту. Орбан также заявил о намерении продолжать в одиночку противостоять решениям Евросоюза, противоречащим национальным интересам Венгрии, используя право вето «пока на это есть силы».
Орбан отметил, что не может запретить французам или немцам отправлять оружие на Украину, но может помешать Евросоюзу отправлять оружие и втягивать Венгрию в такую операцию, потому что у Будапешта есть на это право.
В свою очередь, МИД России неоднократно заявлял, что любое размещение войск НАТО на территории Украины является неприемлемым и приведёт к резкой эскалации конфликта. Заявления о возможном вводе контингента альянса на Украину, которые звучат из Великобритании и ряда европейских стран, в Москве называют подстрекательством к продолжению боевых действий.
Читайте также: