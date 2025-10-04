Орбан: Венгрия останется в стороне, когда Европа ввяжется в войну

04 октября 2025, 13:19

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что когда большинство стран Европы решат участвовать в войне, его страна будет иметь силы и возможности, чтобы остаться нейтральной и не ввязываться в конфликт. Об этом он рассказал в пятницу в интервью порталу Hetek.