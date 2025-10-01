В Госдуме оценили заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией

01 октября 2025, 18:48

Депутат Журова: новое заявление Орбана отличается от его прежней риторики

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европы над Россией выбивается из его обычной риторики. Так считает первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.





Напомним, Орбан заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях, и добавил, что Венгрия будет сбивать российские беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве страны.





«Честно говоря, я в недоумении, потому что раньше Орбан высказывался иначе. Его риторика была экономической и прагматичной: он понимал, что исключать Россию из общеевропейских процессов нельзя. Сейчас же звучат совершенно другие заявления. Возможно, ему представили какие-то данные», — отметила Журова в беседе с Pravda.Ru.

«Хоть он и апеллирует к формальным показателям, его оценка выглядит упрощённой, так как игнорирует ключевую слабость ЕС — неспособность действовать как единый и решительный игрок в противовес России, умеющей концентрировать ограниченные ресурсы», — считает Орлов.