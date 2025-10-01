В Госдуме оценили заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Депутат Журова: новое заявление Орбана отличается от его прежней риторики
Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европы над Россией выбивается из его обычной риторики. Так считает первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Напомним, Орбан заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях, и добавил, что Венгрия будет сбивать российские беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве страны.
«Честно говоря, я в недоумении, потому что раньше Орбан высказывался иначе. Его риторика была экономической и прагматичной: он понимал, что исключать Россию из общеевропейских процессов нельзя. Сейчас же звучат совершенно другие заявления. Возможно, ему представили какие-то данные», — отметила Журова в беседе с Pravda.Ru.
Она уточнила, что слова Орбана близки к истине, поскольку численность населения и экономический уровень всей Европы действительно является очень высоким. Тем не менее венгерский премьер не может в полной мере оценить военный потенциал РФ, так как эти данные ему не доступны.
Журова добавила, что пока рано делать какие-то жёсткие выводы, ведь неизвестно, что именно стало причиной таких высказываний в адрес России.
В свою очередь директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT пояснил, что подобное заявление Орбана прозвучало в преддверии избирательного цикла.
«Хоть он и апеллирует к формальным показателям, его оценка выглядит упрощённой, так как игнорирует ключевую слабость ЕС — неспособность действовать как единый и решительный игрок в противовес России, умеющей концентрировать ограниченные ресурсы», — считает Орлов.
По его мнению, перед выборами Орбан должен балансировать и позиционировать себя как сильного лидера, защищающего интересы своей страны среди европейских государств.
Эксперт уверен, что заявления премьера Венгрии стали инструментом предвыборной гонки и демонстрацией реальности, в которой приходится существовать даже суверенным правительствам.