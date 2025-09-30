Премьер Орбан пообещал сбивать дроны в небе Венгрии
Если беспилотники появятся в воздушном пространстве ЕС, их будут уничтожать. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан 29 сентября в подкасте Harcosok Órája.
По его словам, при необходимости венгерские военные будут сбивать дроны. Он также раскритиковал некоторые страны ЕС за то, что те «ведут себя так, будто им грозит опасность».
«Мы (государства Европы. — прим. ред.) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы», — сказал политик.
Ранее, 19 сентября, депутат от ХДС Норберт Реттген призвал создать «стену дронов» вдоль всей восточной границы НАТО. При этом Реттген выступает против борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, поскольку это означало бы применение оружия НАТО за пределами территории блока.