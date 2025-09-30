Премьер Орбан пообещал сбивать дроны в небе Венгрии

30 сентября 2025, 22:22

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Если беспилотники появятся в воздушном пространстве ЕС, их будут уничтожать. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан 29 сентября в подкасте Harcosok Órája.





По его словам, при необходимости венгерские военные будут сбивать дроны. Он также раскритиковал некоторые страны ЕС за то, что те «ведут себя так, будто им грозит опасность».





«Мы (государства Европы. — прим. ред.) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы», — сказал политик.