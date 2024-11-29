Орбан: Всему Западу пришлось задуматься после запуска «Орешника»

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по военному заводу на Украине заставляет задуматься весь коллективный Запад. Возможно, там внимут призывам к осмотрительности.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что новая ракета является межконтинентальной баллистической, и она способна нести ядерный заряд.
По его словам, то, что Россия использовала вооружение, о котором ранее не было известно, призывает европейских политиков к ответственности. Орбан сообщил, что ознакомился с техническими параметрами новой российской ракеты, и они его впечатлили. Если «Орешник» будет применён с ядерным зарядом, то конфликт перерастёт в мировую войну, заключил премьер-министр Венгрии.
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«Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — сказал глава венгерского правительства.
По его словам, то, что Россия использовала вооружение, о котором ранее не было известно, призывает европейских политиков к ответственности. Орбан сообщил, что ознакомился с техническими параметрами новой российской ракеты, и они его впечатлили. Если «Орешник» будет применён с ядерным зарядом, то конфликт перерастёт в мировую войну, заключил премьер-министр Венгрии.
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Александр Бойцов