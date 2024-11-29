Выяснили, что Украина перенесла Раду в другое место из-за страха перед «Орешником»

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Власти Киева решили переместить Верховную Раду в строго охраняемую правительственную зону столичного города, поскольку пуск «Орешника» заставил их обеспокоиться собственной безопасностью.
Западная газета Financial Times пишет о данном развитии событий, делая упор на прямую связь между спешным решением киевских властей и показом мощи ракеты «Орешник».
Теперь парламент Украины находится в месте с более тщательной охраной, рядом с администрацией президента и национальным банком.
Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 военных объектов Украины. Путин раскрыл подробности атаки.
Ранее украинские СМИ доложили, что в городе Ровно на западе страны прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ.
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«Угроза (возможных ударов по центрам принятия решений) появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу из-за сообщения о ракетной опасности», — передает Financial Times.
Теперь парламент Украины находится в месте с более тщательной охраной, рядом с администрацией президента и национальным банком.
Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 военных объектов Украины. Путин раскрыл подробности атаки.
Ранее украинские СМИ доложили, что в городе Ровно на западе страны прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ.
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Мария Моисеева