Аналитик оценил эффективность комплекса «Орешник»

Фото: istockphoto/bpawesome
Российский ракетный комплекс «Орешник» гуманней ядерных вооружений, заявил в разговоре с РИА Новости главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
«Таких поражающих факторов после применения «Орешника» в безъядерном оснащении нет, поэтому можно сказать, что это гуманное оружие, которое исключительно точечно поражает цели, но при этом не приводит к каким-либо экологическим и иным непоправимым последствиям», — прокомментировал собеседник.Россия применила «Орешник» по Украине в ответ на удары со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам на брянском и курском направлениях. Президент Владимир Путин подчеркивал, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.
Читайте также:
Украина в ближайшее время готова провести новый «саммит мира», заявил Ермак
В России ответили на слова Келлога о «мире через силу» в конфликте на Украине
Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
Никита Кротов