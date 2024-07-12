Орбан встретился с Трампом после саммита НАТО

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Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО.
«Мы обсуждали способы установления мира. Хорошая новость: он собирается решить эту проблему!» — написал Орбан на своей странице в соцсети X.
По словам пресс-секретаря венгерского премьера, чьи слова передает Reuters, встреча с Трампом стала следующей остановкой в его миротворческой миссии.
Ранее агентство Bloomberg обратило внимание, что между Орбаном и Трампом установились тесные взаимоотношения, а данная встреча может указывать на то, что премьер Венгрии стал посредником между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.
Напомним, Орбан 5 июля прилетал в Москву, чтобы встретиться с Путиным.
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Элина Позднякова