Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Выяснилось возможное «наказание» для Орбана за визит в Россию

Выяснилось возможное «наказание» для Орбана за визит в Россию

Politico: Запад готовит «наказание» для Орбана после визита в Россию
11 июля 2024, 08:17
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В руководстве Европейского союза могут «ответить» на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом пишет Politico.
Издание ссылается на заявления нескольких послов Европейского союза, которые угрожали Венгрии «реальными последствиями», если венгерский политик продолжит следовать своему нынешнему курсу. В числе одной из мер может быть «бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом».

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом в четверг после завершения саммита НАТО 11 июля, в четверг.



Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.

Читайте также:

Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины

Орбан встретится с Трампом

«Европейская правда»: Орбан подготовил письмо для ЕС после разговора с Путиным
#сша
#нато
#рф
#венгрия
#спецоперация
#украина
#евросоюз
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
11 июля 2024, 08:49

Фото: iStock/RomanBabakin

Китай призывает НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. Об этом говорится в заявлении миссии КНР при ЕС.
В заявлении миссии уточняется, что Азиатско-Тихоокеанский регион – является территорией мирного развития, «а не ареной для геополитических игр». Китай призвал Североатлантический альянс «знать свое место» и придерживаться оборонительной политики блока, не нарушая при этом мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.

Стоит отметить, что в итоговой декларации прошедшего саммита НАТО говорится, что члены блока призывают КНР к диалогу по снижению стратегических рисков. Однако при этом, по мнению государств-членов блока, Пекин продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности.

Читайте также:

НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю

В США запаниковали из-за встречи БРИКС

СВР России получила данные из Киева о поисках США альтернативы Зеленскому
#нато
#китай
#сша
#регион
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СВР России получила данные из Киева о поисках США альтернативы Зеленскому
11 июля 2024, 08:05

Фото: сайт Кремля

Служба внешней разведки России рассекретила шифрограмму от своего резидента в Киеве, по данным которого Вашингтон начал поиски альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом информирует журнал «Разведчик».
Отмечается, что на Западе серьезно обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине, среди украинцев нарастает недовольство из-за затянувшегося конфликта с Россией, а также усиливается недоверие к властям.

На данный момент США и Европа хотели бы, чтобы нынешний украинский лидер продолжил занимать свою должность, «так как на него завязаны схемы финансирования войны», приносящие прибыль не только Киеву, но и западным производителям оружия.

Однако Вашингтон все же ищет альтернативу Зеленскому и уже установил контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Также работа ведется с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и иными лицами.

Читайте также:

В Италии предложили «безопасную» замену Зеленскому

Британские спецслужбы нашли замену Зеленскому

В США раскрыли готовую на переговоры с Россией замену Зеленскому
#сша
#страны
#доходы
#всу
#зеленский
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США запаниковали из-за встречи БРИКС
Newsweek: встреча БРИКС в июне говорит о растущем отторжении политики США в мире
11 июля 2024, 07:51

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Международный обозреватель Адам Галлахер заявил, что встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации, которая прошла в июне, говорит о растущем недовольстве политикой США в мире. Об этом информирует Newsweek.
По мнению обозревателя, эта встреча продемонстрировала, что американская политика вызывает отторжение у все большего количества государств. Галлахер подчеркнул, что встречи БРИКС отличаются от западных конференций тем, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга.

Журналист также выделил ключевую опасность для позиций Вашингтон. По его словам, это предлагаемая объединением дедолларизация. В прошлом месяце государства БРИКС выступили за широкое использование национальных валют в торговле.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны.

Читайте также:

Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО

Матвиенко: в очереди на вождение в БРИКС находятся 24 страны

Посол Моргулов: движение БРИКС в направлении создания единой валюты очевидно
#сша
#россия
#движение
#политика
#страны
#встреча
#опасность
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан встретится с Трампом
Блумберг: Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО
11 июля 2024, 07:32

Фото: сайт Кремля

Премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в четверг после завершения саммита НАТО 11 июля, в четверг. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на собственные источники.
«Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во Флориде в четверг», — говорится в сообщении.

Венгерский премьер отправится в поместье Мар-а-Лаго после того, как завершится саммит НАТО в Вашингтоне.

Напомним, Виктор Орбан встретился с российским лидером Владимиром Путиным 5 июля. Политики обсудили кризис на Украине. После этого он отметил, что в настоящее время шансов на перемирие и начало мирных переговоров значительно больше, чем это было ранее.

Читайте также:

«Европейская правда»: Орбан подготовил письмо для ЕС после разговора с Путиным

Орбан предположил, когда состоятся переговоры между Россией и Украиной

«Далеки от радужных»: Какие собственные цели переговоров с лидерами стран преследует Орбан
#сша
#президент
#дональд трамп
#кризис
#саммит
#ес
#нато
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Антонов прокомментировал планы США по размещению оружия в ФРГ
Посол Антонов: планы США разместить оружие в ФРГ ведут к эскалации
11 июля 2024, 06:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Планы США по размещению с 2026 года на территории Германии нового дальнобойного огнестрельного оружия могут привести к неконтролируемой эскалации, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в заявлении, сообщает Telegram-канал посольства России в США.
«Американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений», – отметил дипломат.

По словам Антонова, президент России Владимир Путин давно и неоднократно подчеркивал необходимость активных усилий не только для снижения рисков, возникающих из-за недопонимания и разногласий в сфере ракетных вооружений, но и «для сокращения дефицита доверия».

10 июля стало известно, что Соединенные Штаты начнут размещать оружие дальнего радиуса действия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать европейским странам приверженность Вашингтона НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя Североатлантический альянс будет играть координирующую роль в военных закупках, он не может гарантировать долгосрочную поддержку Украине, но сделает ее более предсказуемой и стабильной.

Читайте также:

Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО

В НАТО призвали Китай к отказу от сотрудничества с Россией

В НАТО раскрыли новую базу в Польшу
#посол
#сша
#россия
#посольство
#владимир путин
#нато
#германия
#йенс столтенберг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СВР рассекретила планы Франции отправить своих солдат на Украину
11 июля 2024, 05:42

Фото: iStoc

Служба внешней разведки России (СВР) рассекретила полный текст доклада одного из сотрудников ведомства о подготовке к вводу французских войск на Украину в марте 2024 года. Соответствующий документ, подготовленный сотрудником СВР под псевдонимом Феликс, был опубликован в журнале «Разведчик».
Согласно документу, французские военные обеспокоены ростом числа погибших на Украине французских граждан.

«Как неофициально признают во французском министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века», – сообщает Феликс.

При этом Париж тщательно скрывает количество жертв, «перешагнувшее психологически значимый порог», а также тот факт, что французская армия задействована на Украине. Однако он добавил, что французский военный контингент, который будет направлен на Украину, все еще находится в стадии подготовки и первоначально будет насчитывать около 2 000 человек.

9 июня немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, которые могли бы присоединиться к парижской инициативе по отправке военных инструкторов на Украину.

Читайте также:

Франция захотела разместить войска еще в одной соседней с Россией стране

В Германии рассказали, чем грозит отправка сил НАТО на Украину

В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину
#эммануэль макрон
#франция
#военные
#украина
#свр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: недопустимо проталкивать на саммит по Украине «формулу Зеленского»
11 июля 2024, 05:16

Фото: iStock/iDymax

Россия не приемлет ультиматумы на мирных саммитах по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Москва наблюдает за попытками выдвинуть ультиматум в виде «формулы Зеленского» на будущих встречах.

«Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», – отметил Галузин.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в настоящее время нет обращений к России организовать вторую мирную конференцию по украинскому конфликту.

20 июня глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в попытках помешать организации второго мирного саммита по Украине.

Читайте также:

Сийярто назвал возможные сроки проведения новой конференции по Украине

МИД РФ: переговоры России и Украины начнутся, когда Киев будет к этому готов

Коньков: НАТО попросило Зеленского не возмущаться, чтобы не портить праздник
#владимир зеленский
#украина
#президент
#саммит
#мид рф
#сергей лавров
#россия
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польша заявила о планах сократить председательство Венгрии в ЕС
В Польше заявили об идее сократить председательство Венгрии в ЕС
11 июля 2024, 05:03

Фото: istockphoto/macky_ch

В Европейском союзе (ЕС) появились «творческие идеи» относительно сокращения срока председательства Венгрии, заявил министр иностранных Радослав Сикорский, передает PolsatNews.
Он отметил, что такие идеи существуют и находятся в стадии разработки, однако дипломат отказался раскрывать их содержание.

Напомним, 1 июля Венгрия стала председателем Совета ЕС на полгода. Будапешт возглавил Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по различным вопросам, включая украинский конфликт и миграции.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан раскритиковал идею открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.

Читайте также:

Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО

Сийярто: Украина будет уничтожена, если конфликт не будет завершен

Сийярто назвал возможные сроки проведения новой конференции по Украине
#мид
#польша
#венгрия
#ес
#виктор орбан
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО
НАТО осудила поддержку России и заявило о расширении на Восток: итоги саммита
11 июля 2024, 04:48

Фото: iStock/Michele Ursi

Страны НАТО опубликовали совместную декларацию по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Как члены блока видят будущее Украины и воспринимают Россию, читайте в материале «Радио 1».

Украина и «необратимый путь» в НАТО


Согласно заключительной декларации, Киев находится на «необратимом пути» к членству в Североатлантическом альянсе.

«Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины – в НАТО», – отмечается в тексте документе.

Члены Альянса отмечают прогресс Украины после саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году и заявляют, что будут продолжать поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции до тех пор, пока Киев будет продолжать «эту важнейшую работу».

В то же время в заявлении подчеркивается, что члены Альянса будут «в состоянии» пригласить Украину вступить в НАТО, когда союзники выразят единодушное согласие, а Киев выполнит необходимые условия. Министры иностранных дел стран-членов НАТО будут ежегодно оценивать прогресс Украины в проведении реформ.

В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины

НАТО и новые меры поддержки Украины


В дополнение к заявлениям о членстве Киева, в документе говорится, что НАТО планирует предоставить Украине не менее 40 миллиардов евро в виде базового финансирования и обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности до 2025 года.

При этом страны НАТО будут дважды в год отчитываться об утвержденном процессе предоставления военной помощи Украине.

В то же время заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер сообщил, что НАТО объявит о новом пакете военной и экономической поддержки в рамках вступления Украины в альянс. В частности, речь идет об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины, военного потенциала, бронежилетов и униформы.

Кроме того, страны-участницы блока объявили о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке на Украине (NSATU), а также координации военных поставок. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

Альянс также одобрил назначение старшего гражданского представителя НАТО для Киева и создание центра анализа конфликта на Украине для последующего изучения и применения его опыта.

НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины
НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины

НАТО и российская угроза


В итоговой декларации России придается особое значение. Так, например, НАТО по-прежнему рассматривает Россию как главную угрозу для альянса. В коммюнике говорится, что украинский конфликт «нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».

В то же время альянс заявляет, что не желает конфронтации с Россией.

«Мы остаемся готовыми сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации», – говорится в документе.

Одновременно с этим военный блок активизирует базу Aegis Ashore в Польше, чтобы усилить потенциал противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», – звучит в одном из последних пунктов декларации.

Альянс также призвал международное сообщество не оказывать никакой поддержки России. Согласно итоговому заявлению, блок осуждает все государства, которые поддерживают Москву. Страны НАТО также договорились разработать рекомендации по стратегическому подходу к отношениям с Россией к следующему саммиту альянса.

Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО
Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО

Альянс и расширение на Восток


В итоговой декларации члены НАТО также выразили намерение продолжать расширять сотрудничество на Балканах и в Черном море и поддерживать стремление стран, желающих присоединиться к альянсу.

Кроме того, НАТО планирует усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы «поддерживать миру» в этих регионнах. В связи с этим члены альянса приняли план действий по укреплению своего подхода к южному направлению, объединение откроет офис в столице Иордании городе Амман, где будет продолжать сотрудничать с иракскими властями.

В итоговой декларации также говорится, что следующий саммит НАТО пройдет в Гааге (Нидерланды) в июне 2025 года и в Турции – в 2026 году.

Читайте также:

НАТО направит Украине 40 миллиардов евро

НАТО заявило о планах расширения в Черном море и на восточных Балканах

НАТО намерено усилить присутствие в Африке и Ближнем Востоке под предлогом мира
#украина
#нато
#мид
#киев
#сша
#президент
#военные
#поставки
#пво
#румыния
#испания
#турция
#москва
#россия
#африка
#балканы
#нидерланды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф