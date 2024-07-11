Выяснилось возможное «наказание» для Орбана за визит в Россию

Фото: сайт Кремля
В руководстве Европейского союза могут «ответить» на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом пишет Politico.
Издание ссылается на заявления нескольких послов Европейского союза, которые угрожали Венгрии «реальными последствиями», если венгерский политик продолжит следовать своему нынешнему курсу. В числе одной из мер может быть «бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом».
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом в четверг после завершения саммита НАТО 11 июля, в четверг.
Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.
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Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом в четверг после завершения саммита НАТО 11 июля, в четверг.
Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.
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Екатерина Коршунова