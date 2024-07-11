Орбан встретится с Трампом

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Премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в четверг после завершения саммита НАТО 11 июля, в четверг. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на собственные источники.
«Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во Флориде в четверг», — говорится в сообщении.Венгерский премьер отправится в поместье Мар-а-Лаго после того, как завершится саммит НАТО в Вашингтоне.
Напомним, Виктор Орбан встретился с российским лидером Владимиром Путиным 5 июля. Политики обсудили кризис на Украине. После этого он отметил, что в настоящее время шансов на перемирие и начало мирных переговоров значительно больше, чем это было ранее.
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Элина Позднякова