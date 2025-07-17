Орбан задался вопросом «что такое Украина?»
Премьер Венгрии Орбан призвал определить, что такое Украина, перед приемом в ЕС
Премьер Венгрии Орбан призвал определить, что такое Украина, перед ее возможным приемом в Европейский союз. Об этом он написал в соцсети X.
По мнению венгерского политика, сначала необходимо завершить украинский конфликт.
«Затем мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. На данный момент мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — отметил Орбан в своей публикации.
Премьер Венгрии добавил, что после установления мира европейским странам нужно заключить долгосрочные соглашения с РФ, а также заложить основы стратегического партнерства с Украиной, что позволит защитить суверенитет и обеспечить будущее Европы.