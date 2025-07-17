Орбан задался вопросом «что такое Украина?»

17 июля 2025, 11:55

Премьер Венгрии Орбан призвал определить, что такое Украина, перед приемом в ЕС

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер Венгрии Орбан призвал определить, что такое Украина, перед ее возможным приемом в Европейский союз. Об этом он написал в соцсети X.





По мнению венгерского политика, сначала необходимо завершить украинский конфликт.





«Затем мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. На данный момент мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — отметил Орбан в своей публикации.

