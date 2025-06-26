26 июня 2025, 15:24

АН: Европа начала отторгать Украину

Фото: iStock/Photoboyko

Европа начала отторгать Украину. Такой вывод сделало издание argumenti.ru после саммита НАТО в Гааге.





Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в этом году на саммите НАТО в Гааге победили страны, которые не хотели иметь дело с Украиной в рамках альянса. Он отметил, что лидеры США, Турции, Словакии не хотят видеть Владимира Зеленского на встречах о делах НАТО.





«Сущностью Украины стала её роль марионетки, некоего инструмента коллективного Запада и США. Украина как ложка для поедания России оказалась дырявой ложкой и была убрана со стола, на котором Запад планировал потрапезничать и «съесть» богатую ресурсами Россию. Нечто искусственное и лишённое субъектности всегда обречено на исчезновение», — пишет автор статьи.