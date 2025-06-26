«Роль марионетки»: Стало известно, зачем Европе и США была нужна Украина
АН: Европа начала отторгать Украину
Европа начала отторгать Украину. Такой вывод сделало издание argumenti.ru после саммита НАТО в Гааге.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в этом году на саммите НАТО в Гааге победили страны, которые не хотели иметь дело с Украиной в рамках альянса. Он отметил, что лидеры США, Турции, Словакии не хотят видеть Владимира Зеленского на встречах о делах НАТО.
«Сущностью Украины стала её роль марионетки, некоего инструмента коллективного Запада и США. Украина как ложка для поедания России оказалась дырявой ложкой и была убрана со стола, на котором Запад планировал потрапезничать и «съесть» богатую ресурсами Россию. Нечто искусственное и лишённое субъектности всегда обречено на исчезновение», — пишет автор статьи.
По его словам, события на саммите НАТО указывают на то, что США решили дать возможность России разобраться с Украиной самостоятельно.
Тем временем президент США Дональд Трамп в рамках саммита НАТО поклялся, что Россия не нападет на Альянс, пока он находится на своем посту. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на The Washington Post.
Издание отмечает, что Трамп сделал такое заявление во время основной части встречи, после обсуждения расходов на оборону.