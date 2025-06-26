Политолог назвал страны, из-за которых зреет раскол в НАТО
Политолог Перенджиев: США и Турция отстаивают интересы независимо от НАТО
США и Турция отстаивают собственные интересы в отношении Украины независимо от НАТО, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, внутри Альянса зреет раскол, что стало заметным после конфликта Турции с Францией и Грецией, а также на фоне спецоперации на Украине.
«Турция не хочет быть составной частью общеевропейской армии. Так внутри НАТО складывается определенный раскол. <…> Специальная военная операция наносит очень серьезный удар по единству НАТО», — пояснил военный политолог.Он также отметил, что Вашингтон и Анкара продолжат проводить независимую политику в украинском вопросе, дистанцируясь от ЕС.
Ранее в Венгрии назвали фактор, который спас НАТО от столкновения с Россией.