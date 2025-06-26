Политолог назвал страны, из-за которых зреет раскол в НАТО

26 июня 2025, 13:09

Политолог Перенджиев: США и Турция отстаивают интересы независимо от НАТО

Фото: iStock/cenkertekin

США и Турция отстаивают собственные интересы в отношении Украины независимо от НАТО, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, внутри Альянса зреет раскол, что стало заметным после конфликта Турции с Францией и Грецией, а также на фоне спецоперации на Украине.

«Турция не хочет быть составной частью общеевропейской армии. Так внутри НАТО складывается определенный раскол. <…> Специальная военная операция наносит очень серьезный удар по единству НАТО», — пояснил военный политолог.