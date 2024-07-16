Венгрию хотят лишить голоса в ЕС из-за поездок Орбана

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Венгрию намерены лишить права голоса в сообществе ЕС из-за мирных инициатив венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
Инициатором этой меры стал евродепутат от Эстонии Рихо Террас, который уже начал собирать подписи среды высших европейских чиновников. Подобная санкция является одной из наиболее жестких для европейской страны, уточняет издание.
Ранее ряд высокопоставленных лиц в Совете Европы предложил лишить Венгрию статуса председателя. Причиной этого послужили визиты венгерского политика Орбана в Россию и Китай.
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