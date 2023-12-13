В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине

Фото: iStock/joruba
Венгрия заявила о готовности снять вето на финансирование Украины в обмен на средства, которые из-за отступления Будапешта от демократии удерживает Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра страны Балажа Орбана.
По словам советника венгерского премьер-министра, страна готова снять вето на долгосрочный бюджет ЕС, если предназначенные ей средства из европейских фондов будут разблокированы. При этом Балаж Орбан подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз по-прежнему является для Венгрии «красной линией».
Читайте также:
Кулеба заявил, что Венгрия не будет выступать против вступления Украины в ЕС
Венгрия раскритиковала новый украинский закон о правах нацменьшинств
Сийярто сообщил Кулебе об ожиданиях Будапешта по правам венгров Закарпатья
Диана Аванесян