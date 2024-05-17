Стало известно о желании Запада принудить Зеленского пойти на переговоры с РФ

Запад готовит меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с РФ.
Об этом сообщает радиостанция Europe1. Как заявляет издание, западные страны приняли решение о принуждении Украины организовать переговоры с Россией об окончании военных действий.
При этом возникает риск наихудшего для Запада и Киева сценария, например, что русская армия откроет еще один фронт, заявляет радиостанция.
По информации Europe1, западные страны будут стараться убедить Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина получила статус кандидата в ЕС так быстро из-за фактора конфликта на Украине.
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При этом возникает риск наихудшего для Запада и Киева сценария, например, что русская армия откроет еще один фронт, заявляет радиостанция.
По информации Europe1, западные страны будут стараться убедить Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина получила статус кандидата в ЕС так быстро из-за фактора конфликта на Украине.
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Алёна Самарева