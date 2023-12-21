Орбан заявил, что Россия не объявляла Украине войну

Фото: сайт Кремля
Россия проводит на Украине специальную военную операцию и не объявляла ей войну. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбану задали вопрос на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, почему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине он назвал конфликт на Украине специальной военной операцией.
Однако, он подчеркнул, что Украина считает происходящее полноценной войной и там объявлена всеобщая мобилизация.
При этом, по его словам, о мирных переговорах говорить еще рано, для начала необходимо добиться прекращения огня. Орбан считает, что Россия может начать договариваться с США «через голову Европы».
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«Это специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине. Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию», - ответил Орбан.
При этом, по его словам, о мирных переговорах говорить еще рано, для начала необходимо добиться прекращения огня. Орбан считает, что Россия может начать договариваться с США «через голову Европы».
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Элина Позднякова