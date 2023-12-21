Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией и между ними была территория другого государства. Об этом Орбан сообщил во время выступления на встрече с журналистами по итогам года.