Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией и между ними была территория другого государства. Об этом Орбан сообщил во время выступления на встрече с журналистами по итогам года.
Ранее Орбан заявил, что у Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, так как она только что признала, что юридическая система страны в порядке.
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