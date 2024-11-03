Орбан сделал громкое заявление о России, США и Европе

Слева направо: Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Западный мир на пороге больших перемен, которые могут помочь прекратить конфликт на Украине, посчитал венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские — на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдет, Европа не сможет оставаться сторонницей войны», — сказал политик.
Орбан подчеркнул, что украинский конфликт является угрозой для всей Европы.
Премьер-министр не раз заявлял, что его страна просто хочет завершения конфликта и наступления мира. Об урегулировании сложившейся ситуации он говорил с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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