Орбан заявил, что политики в ЕС не понимают Россию

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)
Политики в Евросоюзе не понимают Россию, и это интеллектуальная проблема, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках дискуссии «Мир в Европе», организованной журналистами швейцарского издания Weltwoche в австрийской Вене.
«Это христианская страна и часть Европы, но она отличается от нас. В центре политической мысли стоит другой вопрос, нежели у нас. На Западе в центре вопрос, как мы можем дать нашим гражданам как можно больше свободы при сохранении наибольшего благополучия, наша мысль вращается вокруг свободы. В России в центре вопрос, как сохранить в целостности такую огромную страну», — произнес венгерский премьер.
Перед этим в рамках того же мероприятия сделал заявление бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Политик назвал единственный вариант завершения боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что принудить РФ к миру «не удавалось никогда» в истории Европы.
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Никита Кротов