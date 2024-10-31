Отношения Венгрии и стран НАТО стремятся к «точке кипения»

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Вашингтон обеспокоен «растущей зависимостью Венгрии от Москвы и Пекина» и ее возможными последствиями. Об этом заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман, информирует Politico.
Уточняется, что этот вопрос предполагалось обсудить на саммите послов и военных атташе в среду, 30 октября, но венгерские чиновники проигнорировали приглашение на встречу. Один из дипломатов, который принимал участие в этом саммите, сообщил, что встреча «была бы полезной возможностью для Будапешта объясниться со своими союзниками, однако его представители отсутствовали на обсуждении».
Согласно информации источника, разочарование союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) уже «достигает точки кипения». В блоке уверены, что Венгрия «продолжает заигрывать с РФ» и опасаются, что Орбан может превратить государство в «ненадежного партнера».
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