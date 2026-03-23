Евродепутат от Бельгии Кеннес: Сделка с РФ могла спасти Европу от энергокризиса
Европа могла избежать энергетического кризиса, если бы сразу после эскалации на Ближнем Востоке заключила сделку с Россией. Об этом рассказал в интервью РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Он раскритиковал лидеров ЕС за решение закупать газ у США по ценам примерно в пять раз выше, вместо того чтобы вернуться к российским поставкам. Теперь европейским гражданам придётся расплачиваться за столь необдуманные решения.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС к возобновлению энергодиалога с Москвой на фоне глобального кризиса, видя в этом самое выгодное и удачное решение проблемы. Однако к нему не прислушались.
«Наш премьер-министр был единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте снова будем получать энергию из России, давайте заключим сделку», — пояснил Кеннес.Напомним, что ближневосточный конфликт продолжается уже третью неделю. Американские и израильские силы наносят авиаудары по различным районам Ирана, включая военные и ядерные объекты. В ответ Тегеран атакует базы США в регионе, объекты союзников Вашингтона и территорию Израиля. На фоне боевых действий мировые цены на нефть остаются волатильными и колеблются вблизи отметки в 90 долларов за баррель.