Член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на поимку украинского лидера Владимира Зеленского выписали ордер в народном ополчении Крыма. Об этом информирует РИА Новости.
Шеремет сообщил, что внутри ополчения был издан внутренний документ, представляющий собой символический ордер. Он пояснил, что это своего рода письменный приказ без срока давности для всех участников ополчения, призывающий их приложить всевозможные усилия к поимке военного преступника Владимира Зеленского.
Он пояснил, что Владимир Зеленский должен осознавать, что избежать ответственности за свои преступления ему не удастся, где бы он не попытался укрыться после того, как от него отрекутся его зарубежные покровители.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Читайте также:
Появилась информация о действиях российских военных в день атаки ВСУ под Курском
Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщают о не менее чем двух взрывах
ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе
Он пояснил, что Владимир Зеленский должен осознавать, что избежать ответственности за свои преступления ему не удастся, где бы он не попытался укрыться после того, как от него отрекутся его зарубежные покровители.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Читайте также:
Появилась информация о действиях российских военных в день атаки ВСУ под Курском
Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщают о не менее чем двух взрывах
ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе
Дарья Осипова