Появилась информация о действиях российских военных в день атаки ВСУ под Курском

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Благодаря действиям военных ВС России в первый день наступления Вооруженных сил Украины в Курской области половина населения Суджи смогла эвакуироваться. Об этом рассказала жительница города в беседе с РИА Новости.
Для Тамилы Шепиль ночь на 6 августа запомнится на всю жизнь. По словам женщины, от мощного взрыва она упала с кровати. Немного придя в себя, она схватила внуков и вместе с дочкой спряталась в подвале.
В беседе с агентством Шепиль рассказала, что сначала пропал свет и связь, затем вода, а потом начался массированный обстрел со стороны боевиков ВСУ. Она отметила, что Суджа привыкла к взрывам, однако в ту ночь все отличалось.
По ее словам, «к часу дня зять узнал, что хохлы зашли в соседнюю Гончаровку». Мужчина велел своим родным начать быстро собираться. Тамила Шепиль отметила, что российские военные молодцы.
При выезде из города Тамила и её семья видели разрушенные здания. Сейчас она вместе с родственниками находится в пункте временного размещения. Женщина сказала, что в Судже осталось, наверное, около тысячи человек, и что это те, кто не смог выехать: старики, инвалиды и те, у кого нет машины. О судьбе своего дома в Судже она не имеет информации и беспокоится, что он мог не уцелеть. По ее словам, дочь с мужем приобрели его в ипотеку и недавно сделали ремонт.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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В беседе с агентством Шепиль рассказала, что сначала пропал свет и связь, затем вода, а потом начался массированный обстрел со стороны боевиков ВСУ. Она отметила, что Суджа привыкла к взрывам, однако в ту ночь все отличалось.
По ее словам, «к часу дня зять узнал, что хохлы зашли в соседнюю Гончаровку». Мужчина велел своим родным начать быстро собираться. Тамила Шепиль отметила, что российские военные молодцы.
«Они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами», — рассказала женщина.
При выезде из города Тамила и её семья видели разрушенные здания. Сейчас она вместе с родственниками находится в пункте временного размещения. Женщина сказала, что в Судже осталось, наверное, около тысячи человек, и что это те, кто не смог выехать: старики, инвалиды и те, у кого нет машины. О судьбе своего дома в Судже она не имеет информации и беспокоится, что он мог не уцелеть. По ее словам, дочь с мужем приобрели его в ипотеку и недавно сделали ремонт.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дарья Осипова