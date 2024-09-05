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Появилась информация о действиях российских военных в день атаки ВСУ под Курском

Жительница Суджи: благодаря ВС РФ многие смогли эвакуироваться в день атаки ВСУ
05 сентября 2024, 08:13
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Благодаря действиям военных ВС России в первый день наступления Вооруженных сил Украины в Курской области половина населения Суджи смогла эвакуироваться. Об этом рассказала жительница города в беседе с РИА Новости.
Для Тамилы Шепиль ночь на 6 августа запомнится на всю жизнь. По словам женщины, от мощного взрыва она упала с кровати. Немного придя в себя, она схватила внуков и вместе с дочкой спряталась в подвале.

В беседе с агентством Шепиль рассказала, что сначала пропал свет и связь, затем вода, а потом начался массированный обстрел со стороны боевиков ВСУ. Она отметила, что Суджа привыкла к взрывам, однако в ту ночь все отличалось.



По ее словам, «к часу дня зять узнал, что хохлы зашли в соседнюю Гончаровку». Мужчина велел своим родным начать быстро собираться. Тамила Шепиль отметила, что российские военные молодцы.

«Они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами», — рассказала женщина.

При выезде из города Тамила и её семья видели разрушенные здания. Сейчас она вместе с родственниками находится в пункте временного размещения. Женщина сказала, что в Судже осталось, наверное, около тысячи человек, и что это те, кто не смог выехать: старики, инвалиды и те, у кого нет машины. О судьбе своего дома в Судже она не имеет информации и беспокоится, что он мог не уцелеть. По ее словам, дочь с мужем приобрели его в ипотеку и недавно сделали ремонт.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Боевики ВСУ грабят и превращают дома эвакуированных из Красноармейска в огневые позиции
Подполье: ВСУ грабят жилье эвакуировавшихся из Красноармейска в ДНР жителей
05 сентября 2024, 09:15

Фото: iStock/~UserGI15632523

Боевики Вооруженных сил Украины грабят и превращают дома эвакуированных из Красноармейска в огневые позиции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Как и ранее, бандеровцы просто стараются избавиться от свидетелей их мародерства и грабежа. Дома и квартиры уехавших жителей, вначале грабят, потом превращают в огневые точки, а разрушение жилья спихивают на Россию», — заявил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Россия фиксирует факты мародерства в ВСУ. По его словам, такие преступления украинских военных поощряются старшим командованием.

Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил указанную информацию и отметил, что на украинском сайте – аналоге российского «Avito» давались публикации о «добыче» товара.

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Стало известно об уничтожении РСЗО MLRS в районе Рудневки военными ВС РФ
МО РФ: «Искандер-М» уничтожил РСЗО MLRS в районе Рудневки в Сумской области
05 сентября 2024, 09:00

Фото: istock/Evgeny555

Военные Вооруженных сил России ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО производства Соединенных Штатов Америки MLRS в районе Рудневки в Сумской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Помимо этого, была уничтожена вспомогательная техника, а также боевики Вооруженных сил Украины. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали повторную детонацию и полное уничтожение РСЗО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ДРГ Вооруженных сил Украины пыталась зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лнр
#сво
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Кличко заявил, что в Киеве всю ночь действовала воздушная тревога
05 сентября 2024, 08:54

Фото: iStock/RamonCast

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале о том, что в украинской столице всю ночь звучали сигналы воздушной тревоги.
Он отметил, что были задействованы системы ПВО.

Утром 5 сентября украинские издания также сообщили о взрывах в Киеве и в Кривом Роге.

В настоящее время информации о разрушениях нет.

Прежде сообщалось, что БПЛА вошел в воздушное пространство Белоруссии. По информации жителей Гомеля, зафиксировано как минимум два взрыва и сбитая воздушная цель. По предварительным данным, объект упал за пределами города. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#пво
#белоруссия
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Пленный ВСУ: разведчиков готовили к вторжению в Курскую область в здании школы
05 сентября 2024, 08:52

Фото: istock/Irina Piskova

Пленный водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины Михаил Шкода, рассказал о подготовке разведчиков перед нападением на Курскую область, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что обучение проходило в учебном центре разведки, расположенном в селе Корчак Житомирской области, в здании бывшей школы. Шкода провел там около двух месяцев, занимаясь как в классах, так и на полигоне.

«В селе Корчак, недалеко от Житомира, находился 199-й центр разведки. Мы жили в обычной двухэтажной школе и активно тренировались», — рассказал он.

По словам Шкоды, во время подготовки к вторжению в Курскую область разведчики отрабатывали навыки ориентирования на местности, форсирования рек, стрельбы в движении и прыжков с парашютом. Он также подчеркнул, что задача заключалась не в вступлении в бои, а в быстром прорыве на глубину территории с ожиданием подтягивания основных сил.

«Приказ был: «Ваша задача — быстро прорваться как можно дальше», — добавил он.

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#обучение
#план
#всу
#сво
#курская область
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ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе
Марочко: ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе
05 сентября 2024, 07:56

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ДРГ Вооруженных сил Украины пыталась зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.
Группа военных в количестве 12 человек была обнаружена 4 сентября 2024 в 2:45 мск. Он отметил, что информация поступила с наблюдательного поста. На солдатах была фирменная одежда Вооруженных сил России.

По словам Марочко, на месте боестолкновения были найдены следы крови, а также остатки медикаментов западного образца.

Ранее сообщалось, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

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#владимир путин
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Стало известно, что в украинской армии наемников больше, чем украинцев
Сальдо: наемников в армии Украины становится больше, чем украинцев
05 сентября 2024, 07:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, на Украине наблюдается растущее количество военных наемников, что свидетельствует о том, что украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.

«Среди украинских солдат все меньше и меньше именно самих украинских жителей оставшейся территорий Украины, которые хотели бы воевать», — сказал он.

Сальдо добавил, что Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить «пробелы» в рядах украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра.

На территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Удар по Полтаве стал катастрофой для Украины: правда о потерях ВСУ
Меркурис: Удар по Полтаве нанес сильнейший урон по ценным кадрам для ВСУ
05 сентября 2024, 06:55

Среди ликвидированных при российском ракетном ударе по Полтаве могли быть военные, которых шведы готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения (АВАКС). Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Предполагается, что среди погибших были операторы дронов, а также специалисты, обученные шведскими инструкторами для управления АВАКСом и другими радарами. Этот удар стал разрушительным для Украины», — заявил Меркурис.
Напомним, что во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва, одной из целей стал военный институт связи. По данным украинских источников, десятки военнослужащих погибли, а сотни получили ранения.

Ранее сообщалось, что руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве в беседе с The New York Times объяснил причины большого числа жертв во время удара российских войск по учебному центру. По его словам, учащиеся и сотрудники учреждения не успели укрыться в безопасных местах, поскольку между ударами был слишком короткий промежуток времени.

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#всу
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#сво
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Пленный разведчик рассекретил план нападения ВСУ на Курскую область
РИА Новости: ВСУ хотели продвинуться вглубь Курской области
05 сентября 2024, 06:47

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали продвинуться как можно дальше в Курской области, избегая прямых боевых столкновений. Об этом сообщил пленный украинский разведчик Михаил Шкода.
Шкода, первым входивший в регион, рассказал в интервью РИА Новости, что военные получили приказ быстро двигаться вперед, не останавливаясь.

«Это была разведка. Нам сказали: "Ваша задача — быстро прорваться. Чем дальше заедете, тем лучше, а за вами подтянутся основные силы"», — раскрыл он детали плана.
Наступление должно было идти в сторону Курска по фронту шириной 20-30 километров. По словам разведчика, в операции должны были участвовать четыре бригады ВСУ.

Ранее другой пленный, Антон Фурдаленко, рассказал, что Вооруженные силы России подбили украинскую технику на границе с Курской областью.

Ранее сообщалось, что эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево в Курской области беженка Галина Малеева поделилась воспоминаниями о зверствах, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятых ими селах.

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#военные
#всу
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Беженка рассказала о том, какие зверства творят ВСУ в Курской области
Беженка Малеева рассказала о зверствах ВСУ в занятых селах Курской области
05 сентября 2024, 06:31

Эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево в Курской области беженка Галина Малеева поделилась воспоминаниями о зверствах, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятых ими селах.
В интервью РИА Новости она рассказала, что украинские военные расстреливали мирных жителей, которые пытались уехать, и совершали жестокие убийства стариков и детей.

Малеева отметила, что особенно жестокими были бойцы националистического батальона «Азов»* и иностранные наемники. Однако она подчеркнула, что другие подразделения ВСУ вели себя более гуманно.

Ранее стало известно о том, что украинские военные застрелили троих детей в районе Малой Локни в Суджанском районе. Дети пытались эвакуироваться, но были расстреляны в спину солдатами ВСУ.

С начала вторжения 6 августа, украинские силы обстреливали приграничные города и деревни Курской области, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

*Запрещен в России как террористическая организация

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#военные
#всу
#вс рф
#наемники
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