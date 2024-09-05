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ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе

Марочко: ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе
05 сентября 2024, 07:56
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ДРГ Вооруженных сил Украины пыталась зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.
Группа военных в количестве 12 человек была обнаружена 4 сентября 2024 в 2:45 мск. Он отметил, что информация поступила с наблюдательного поста. На солдатах была фирменная одежда Вооруженных сил России.

По словам Марочко, на месте боестолкновения были найдены следы крови, а также остатки медикаментов западного образца.



Ранее сообщалось, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

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#россия
#владимир путин
#сво
Стало известно, что в украинской армии наемников больше, чем украинцев
Сальдо: наемников в армии Украины становится больше, чем украинцев
05 сентября 2024, 07:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, на Украине наблюдается растущее количество военных наемников, что свидетельствует о том, что украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.

«Среди украинских солдат все меньше и меньше именно самих украинских жителей оставшейся территорий Украины, которые хотели бы воевать», — сказал он.

Сальдо добавил, что Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить «пробелы» в рядах украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра.

На территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Удар по Полтаве стал катастрофой для Украины: правда о потерях ВСУ
Меркурис: Удар по Полтаве нанес сильнейший урон по ценным кадрам для ВСУ
05 сентября 2024, 06:55

Среди ликвидированных при российском ракетном ударе по Полтаве могли быть военные, которых шведы готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения (АВАКС). Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Предполагается, что среди погибших были операторы дронов, а также специалисты, обученные шведскими инструкторами для управления АВАКСом и другими радарами. Этот удар стал разрушительным для Украины», — заявил Меркурис.
Напомним, что во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва, одной из целей стал военный институт связи. По данным украинских источников, десятки военнослужащих погибли, а сотни получили ранения.

Ранее сообщалось, что руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве в беседе с The New York Times объяснил причины большого числа жертв во время удара российских войск по учебному центру. По его словам, учащиеся и сотрудники учреждения не успели укрыться в безопасных местах, поскольку между ударами был слишком короткий промежуток времени.

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#вс рф
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Пленный разведчик рассекретил план нападения ВСУ на Курскую область
РИА Новости: ВСУ хотели продвинуться вглубь Курской области
05 сентября 2024, 06:47

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали продвинуться как можно дальше в Курской области, избегая прямых боевых столкновений. Об этом сообщил пленный украинский разведчик Михаил Шкода.
Шкода, первым входивший в регион, рассказал в интервью РИА Новости, что военные получили приказ быстро двигаться вперед, не останавливаясь.

«Это была разведка. Нам сказали: "Ваша задача — быстро прорваться. Чем дальше заедете, тем лучше, а за вами подтянутся основные силы"», — раскрыл он детали плана.
Наступление должно было идти в сторону Курска по фронту шириной 20-30 километров. По словам разведчика, в операции должны были участвовать четыре бригады ВСУ.

Ранее другой пленный, Антон Фурдаленко, рассказал, что Вооруженные силы России подбили украинскую технику на границе с Курской областью.

Ранее сообщалось, что эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево в Курской области беженка Галина Малеева поделилась воспоминаниями о зверствах, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятых ими селах.

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#военные
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#вс рф
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Беженка рассказала о том, какие зверства творят ВСУ в Курской области
Беженка Малеева рассказала о зверствах ВСУ в занятых селах Курской области
05 сентября 2024, 06:31

Эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево в Курской области беженка Галина Малеева поделилась воспоминаниями о зверствах, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятых ими селах.
В интервью РИА Новости она рассказала, что украинские военные расстреливали мирных жителей, которые пытались уехать, и совершали жестокие убийства стариков и детей.

Малеева отметила, что особенно жестокими были бойцы националистического батальона «Азов»* и иностранные наемники. Однако она подчеркнула, что другие подразделения ВСУ вели себя более гуманно.

Ранее стало известно о том, что украинские военные застрелили троих детей в районе Малой Локни в Суджанском районе. Дети пытались эвакуироваться, но были расстреляны в спину солдатами ВСУ.

С начала вторжения 6 августа, украинские силы обстреливали приграничные города и деревни Курской области, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

*Запрещен в России как террористическая организация

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Алаудинов сообщил о переброске ВСУ новых сил на курское направление
Алаудинов: ВСУ 4 сентября подтягивали новые силы под Курск
05 сентября 2024, 05:59

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что 4 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимались переброской новых сил на курское направление. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, в течение дня значительных атак не наблюдалось.

«Судя по всему, противник сосредоточился на подтягивании дополнительных ресурсов и войск», — подчеркнул он.
Ранее Алаудинов назвал атаки ВСУ в Курской области решающим сражением специальной военной операции (СВО), выразив уверенность, что российские войска могут нанести сокрушительный удар, который станет ключевым в этом году и лишит украинские силы стратегических ресурсов.

Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

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На Западе заявили о неизбежности поражения Украины
Политолог Дизен: удар РФ в Полтаве показывает неизбежное поражение ВСУ
05 сентября 2024, 05:40

Удар российских Вооружённых сил по Полтавскому военному институту связи свидетельствует об неизбежном поражении Украины в текущем конфликте. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в эфире телеканала Wion.

«Эти потери ужасны. У Украины и НАТО появляются признаки, характерные для заключительных стадий войн, когда сторона начинает проигрывать. Это признаки растущих потерь, вызванных нехваткой ресурсов», — подчеркнул Дизен.
Он отметил, что такая ситуация приведёт к проблемам на фронте, где подразделения ВСУ окажутся в окружении и будут вынуждены отступать хаотично и неорганизованно.

Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу призвал западные страны прекратить поддержку Украины. Он считает, что продолжение помощи увеличивает риск втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией, что может привести к ядерной войне.

Напомним, руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве в беседе с The New York Times объяснил причины большого числа жертв во время удара российских войск по учебному центру. По его словам, учащиеся и сотрудники учреждения не успели укрыться в безопасных местах, поскольку между ударами был слишком короткий промежуток времени.

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NYT: военные не успели укрыться во время удара РФ по учебному центру в Полтаве
05 сентября 2024, 04:45

Руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве в беседе с The New York Times объяснил причины большого числа жертв во время удара российских войск по учебному центру.
По его словам, учащиеся и сотрудники учреждения не успели укрыться в безопасных местах, поскольку между ударами был слишком короткий промежуток времени.

«Те, кто находился ближе к убежищам и смог быстро туда добраться, остались в живых», — отметил глава учебного центра.
Напомним, что 3 сентября учебный центр ВСУ в Полтаве подвергся ракетному удару «Искандерами». Атака произошла в момент построения личного состава. Власти Украины возбудили дело о халатности военных, связанной с организацией безопасности.

По данным Министерства обороны РФ, в этом центре проходили подготовку связисты, специалисты радиоэлектронной борьбы, а также операторы дронов, которые участвовали в атаках на российскую территорию.

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«МК»: санавиация всю ночь вывозила раненых и погибших из Полтавы после удара РФ
05 сентября 2024, 04:27

Фото: istock/Irina Piskova

Санитарная авиация всю ночь вывозила раненых и погибших из Полтавы после удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «МК», ссылаясь на инсайдерские данные из Telegram-каналов.
Сообщается, что 38 тяжелораненых были отправлены в Польшу, а затем в Германию. Также эвакуировали 11 тел офицеров НАТО, которые находились в Полтаве в отпуске или работали инструкторами. При этом отмечается, что для спасения пострадавших были задействованы студенты-медики с недостаточным опытом.

Ранее украинский медик Игорь Ткачев заявил, что на место удара прибыли врачи с низким уровнем подготовки, что могло увеличить количество жертв. По его словам, использование более качественного медицинского оборудования и профессиональных специалистов могло спасти больше жизней.

Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

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В Telegram-канале «Пограничник из ада» опубликовано видео с пленными украинками
05 сентября 2024, 04:25

Фото: istock/Sinenkiy

В Telegram-канале «Пограничник из ада» было опубликовано видео с украинскими военнослужащими, попавшими в плен в Курской области. Женщины, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, представились как Алена Шевчук и Виктория Яценко.
Во время допроса на каждах слышно, как на вопрос «Что делаете на русской земле?» Виктория Яценко ответила, что снимала, как их подразделение захватывало Курскую область. Также она сообщила, что проходила военную подготовку во Львове на Яворовском полигоне, где обучалась у грузинских наемников и других иностранных инструкторов.

Ранее в Курской области уже был зафиксирован случай пленения украинской военнослужащей, которая призналась, что вступила в ряды ВСУ добровольно.

Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

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#днр
#всу
#солдат
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