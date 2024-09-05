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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ДРГ Вооруженных сил Украины пыталась зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.
Группа военных в количестве 12 человек была обнаружена 4 сентября 2024 в 2:45 мск. Он отметил, что информация поступила с наблюдательного поста. На солдатах была фирменная одежда Вооруженных сил России.
По словам Марочко, на месте боестолкновения были найдены следы крови, а также остатки медикаментов западного образца.
Ранее сообщалось, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
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По словам Марочко, на месте боестолкновения были найдены следы крови, а также остатки медикаментов западного образца.
Ранее сообщалось, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
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Дарья Осипова