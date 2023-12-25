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Несмотря на санкции США и Евросоюза, затратный конфликт на Украине и противостояние с Западом, российская экономика растёт, а поддержка президента Путина в стране непоколебима. Об этом заявил глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке.
Аке также отметил, что население страны безусловно поддерживает позицию президента РФ Владимира Путина по специальной военной операции.
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