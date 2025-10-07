Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник» одним словом
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что положительно воспринял шутку главы государства Владимира Путина о названии ракетного комплекса «Орешник». Об этом пишет ТАСС.
На соответствующий вопрос Орешкин кратко ответил: «Позитивно».
Путин пошутил о названии комплекса в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября, отметив наличие у России большого числа современных высокотехнологичных систем оружия и сделав акцент на правильном произношении: «Взять тот же «Орешник». Не Орешкин, а «Орешник».
Ранее, в августе, бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что этот ракетный комплекс может поразить любую цель в Европе, что меняет ситуацию, и что «сбить «Орешник» невозможно». Причём, по его словам, у США и НАТО нет аналогичного вооружения.
