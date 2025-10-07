Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник» одним словом

07 октября 2025, 18:48

Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник» словом «позитивно»

Максим Орешкин (Фото: kremlin.ru)

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что положительно воспринял шутку главы государства Владимира Путина о названии ракетного комплекса «Орешник». Об этом пишет ТАСС.