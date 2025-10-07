Ушаков раскрыл детали будущей поездки Путина в Таджикистан
Глава государства Владимир Путин пробудет в Таджикистане с официальным визитом с 8 по 10 октября. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передаёт РИА Новости.
В программу войдут мероприятия государственного визита, а также участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и в заседании Совета глав государств СНГ. Ожидается, что Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подпишут совместное заявление об укреплении двусторонних отношений.
Ушаков уточнил, что в соответствии с приглашением Эмомали Рахмона российский лидер посетит страну 8–9 октября.
Ранее МИД Таджикистана сообщал, что в ходе рабочей поездки подпишут ряд межгосударственных и межправительственных документов. По итогам встречи планируется совместная пресс‑конференция Путина и Рахмона.
Также ранее сообщалось, что главы государств провели телефонный разговор. Путин поздравил своего коллегу с днём рождения, в ходе беседы обсуждалась подготовка предстоящего государственного визита.
Читайте также: