Ушаков раскрыл детали будущей поездки Путина в Таджикистан

07 октября 2025, 18:06

Ушаков: поездка Путина в Таджикистан будет проходить с 8 по 10 октября

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин пробудет в Таджикистане с официальным визитом с 8 по 10 октября. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передаёт РИА Новости.