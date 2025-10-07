Путину дарили на день рождения эротический календарь и сборник анекдотов

07 октября 2025, 17:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин получал в день своего рождения разные подарки. О самых необычных рассказал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.





Так, в 2002 году тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин преподнёс главе государства хрустального крокодила, а в тот же год Путин получил сборник «100 анекдотов про Путина». Через пять лет семья президента вручила ему костюм.



Одним из самых оригинальных подарков стал уссурийский тигрёнок по кличке Маша. А в 2010 году студентки факультета журналистики МГУ подготовили для президента эротический календарь с собственными фотографиями и личными обращениями.



