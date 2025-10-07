Путину дарили на день рождения эротический календарь и сборник анекдотов
Президент России Владимир Путин получал в день своего рождения разные подарки. О самых необычных рассказал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
Так, в 2002 году тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин преподнёс главе государства хрустального крокодила, а в тот же год Путин получил сборник «100 анекдотов про Путина». Через пять лет семья президента вручила ему костюм.
Одним из самых оригинальных подарков стал уссурийский тигрёнок по кличке Маша. А в 2010 году студентки факультета журналистики МГУ подготовили для президента эротический календарь с собственными фотографиями и личными обращениями.
Самым неоднозначным подарком Юнашев назвал презент от бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони: в 2017 году он вручил Путину пододеяльник с изображением себя и российского президента на фоне Колизея и собора Василия Блаженного.
В том же году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому лидеру алабая по кличке Верный, а президент Беларуси Александр Лукашенко — трактор марки «Беларус».
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, день рождения Владимир Путин обычно проводит в кругу родных и друзей, но 7 октября у него также запланированы совещания и телефонные переговоры с зарубежными коллегами.