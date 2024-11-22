«Орешник» показал, насколько отстает Запад от России в ракетостроении

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Запуск новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» показал, что Запад отстает от России в ракетостроении на 10-15 лет. Об этом заявил военный аналитик и политолог Вадим Мингалев. По его словам, защититься от этой ракеты не поможет ни одна система противоракетной обороны.
«Это, безусловно, ноу-хау. Действительно, это революционный взрыв нашей российской инженерии. Эта ракета будет наводить страх. Она уже в определенной степени вызвала шок и истерику у западных стран. Происходит отрыв нашего ракетостроения от ракетостроения стран европейских стран и США», — поделился он в беседе с «Известиями».Мингалев подчеркнул, что США совершили большую ошибку, когда вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь, указал аналитик, Россия превосходит все западные страны в вопросах вооружения, а Storm Shadow теперь и вовсе технология прошлого века.
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