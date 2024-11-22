Аналитик Сивков объяснил преимущества «Орешника»

Фото: iStock/aapsky
Аналитик, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что новая ракета средней дальности «Орешник» способна бить по целям с высокой точностью, а её подлётное время измеряется минутами.
«Мы создали свою ракету средней дальности, которая идёт по баллистической траектории. Мы имеем возможность наносить удары с подлётным временем, измеряемым несколькими минутами до назначенных целей с очень высокой точностью», — прокомментировал в беседе с RT Сивков.
До этого политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков прокомментировал вчерашнее обращение президента России Владимира Путина, отметив, что российский лидер сделал особый упор на то, что в мире нет ни одной системы ПВО, которая могла бы противостоять ракетам «Орешник».
«Президент РФ дал понять, что в случае следующего подобного удара со стороны ВСУ и Запада Россия может ответить ударами по центрам принятия решений. Целями будут точно не Львов или Варшава, не Берлин и не Киев, а именно столицы англосаксов. На Западе должны понимать, если они ещё раз осмелятся по нам ударить дальнобойными ракетами, то начнётся неконтролируемая эскалация, способная перерасти в третью мировую войну», – приводит «Петербургский дневник» слова Кочеткова.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в пятницу, 22 ноября, проведёт совещание.
Читайте также:
Песков анонсировал совещание Путина в пятницу вечером
Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойном оружии с жалобой ребёнка
Трампу предрекли новый статус-кво после удара «Орешником»
Мелисса Тимофеева