Миронов: Выступление Путина и испытание «Орешника» — исчерпывающий ответ Западу

Сергей Миронов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что вчерашнее выступление президента России Владимира Путина и испытание ракеты «Орешник» являются исчерпывающим ответом всем странам, которые пытались принизить нашу страну.
Он выразил уверенность в том, что при этом населению не стоит переживать по поводу ужасов ядерной войны, так как Россия сумеет предупредить всё самое страшное.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира путина 21 ноября, отметил, что действия стран Запада, поставляющих ракеты, в том числе дальнобойные, Украине, не останутся без реакции России. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Интерфакс», Песков отметил, что никаких контактов российского лидера с американской администрацией и президентом США Джо Байденом после вчерашнего обращения не было.
Ранее аналитик, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что новая ракета средней дальности «Орешник» способна бить по целям с высокой точностью, а её подлётное время измеряется минутами.
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«Выступление Владимира Путина и испытание «Орешника» — это исчерпывающий ответ всем, кто хотел обскакать Россию на «лестнице эскалации». В нашей решимости и техническом превосходстве заключается наша сильная позиция, с которой мы готовы обсуждать глобальную безопасность с США после нашей неизбежной победы на Украине», — прокомментировал в беседе с RT Миронов.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира путина 21 ноября, отметил, что действия стран Запада, поставляющих ракеты, в том числе дальнобойные, Украине, не останутся без реакции России. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Интерфакс», Песков отметил, что никаких контактов российского лидера с американской администрацией и президентом США Джо Байденом после вчерашнего обращения не было.
Ранее аналитик, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что новая ракета средней дальности «Орешник» способна бить по целям с высокой точностью, а её подлётное время измеряется минутами.
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Мелисса Тимофеева