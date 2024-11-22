В Минобороны раскрыли подробности удара «Орешником» по Украине

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21 ноября армия России нанесла комбинированный удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске, впервые для этого использовалась баллистическая ракета «Орешник». Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Отмечается, что удар был нанесен в ответ на применение украинской стороной американского и британского дальнобойного оружия по Брянской и Курской областям.
Уточняется, что все боевые блоки ракеты достигли объекта поражения.
Также добавляется, что армия России поразила пункты временной дислокации вражеских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.
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«Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что все боевые блоки ракеты достигли объекта поражения.
Также добавляется, что армия России поразила пункты временной дислокации вражеских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.
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Элина Позднякова