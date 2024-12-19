Проблемы с демографией, будущее YouTube и дуэль с «Орешником»: главные заявления Путина на прямой линии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
19 декабря в Гостином Дворе в Москве состоялась итоговая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией. Глава государства ответил на вопросы россиян и журналистов на различные темы. Много вопросов было связано с СВО и Курской областью, возможными переговорами с Украиной, людей интересует рост цен на продукты, «Орешник» и когда же уже закончится спецоперация. Главные заявления Путина в рамках программы «Итоги года» — в материале «Радио 1».
Главные заявления Владимира Путина на прямом эфире 2024
Президент России Владимир Путин сделал во время Прямой линии множество заявлений на различные темы. Вот основные из них:
- Ситуация с экономикой в России является нормальной;
- ВС РФ обязательно освободят Курскую область, после чего она будет полностью восстановлена;
- Ситуация в зоне СВО меняется кардинально, ВС РФ продвигаются на десятки км ежедневно;
- Россия готова к переговорам с Украиной;
- «Орешник» нельзя сбить;
- В России производят сложные лекарства для онкобольных;
- СВО нужно было начать раньше;
- В России упал рост рождаемости;
- Убийство Кириллова – теракт;
- Лимиты по семейной ипотеке – безобразие;
- Обстановка в Сирии непростая, Россия рассчитывает, что в стране будет мир.
Заявления Владимира Путина о США и ЕС
Путин отметил рост российской экономики на 8% по итогам двух последних лет, тем временем как в США этот показатель — 6%, а в ЕС — 1%, а в ведущей экономике еврозоны, в Германии — 0%.
Говоря о невозможности сбить «Орешник», Путин предложил устроить совместно со странами Запада некий эксперимент.
«Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут натовские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем туда удар «Орешником». Мы к такому «эксперименту» готовы. Готовы ли они...» — предложил Путин.
Кроме того, Владимир Путин в очередной раз заявил, что все страны НАТО фактически воюют с Россией. При этом он отметил, что готов встретиться с избранным президентом Дональдом Трампом для обсуждения мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По словам Путина, они не общались более четырех лет.
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Заявление Владимира Путина об Украине
Российская сторона всегда готова и к переговорам, и к компромиссам по сложным вопросам либо при возникновении противоречий, заявил Владимир Путин. По его словам, политика по сути своей вся состоит из компромиссов. Однако российский президент подчеркнул, что любой договор подразумевает согласие двух сторон. Важно, чтобы Украина также была готова к переговорам и определённым компромиссам.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
При этом Путин, говоря о Зеленском, напомнил, что если первое лицо страны считается нелегитимным, то и все остальные уровни власти также теряют свою легитимность. В этой связи он выразил мнение, что любые действия и решения, принимаемые такой властью, могут быть поставлены под сомнение. Тем не менее, Путин подтвердил готовность России вести диалог без предварительных условий.
«Мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе с Зеленским», — заявил российский лидер.
Однако президент также добавил, что подписание международных документов возможно только с легитимной властью.
По словам Путина, на Украине нужна не заморозка конфликта и прекращение огня на короткое время. Необходимо добиться долгосрочного и прочного мира, который даст гарантии безопасности России.
Заявления президента России про ситуацию с демографией
Демографическая проблема является одной из ключевых в современной России. По словам президента России Владимира Путина, рост рождаемости в стране упал до 1,41%. Он отметил, что такой показатель рождаемости является очень низким, но в такой же ситуации находятся и другие страны, например, Испания, Норвегия, Финляндия и так далее.
Прямая линия с Владимиром Путиным (Фото: kremlin.ru)
Коэффициент рождаемости необходимо поднять как минимум до 2,1%, а чтобы обеспечить прирост населения — до 2,3%. Путин также отметил, что количество женщин в возрасте деторождения сократилось на 30%.
«Девочки нужны, девушки», — заявил Путин.При этом он отметил, что в Чечне и Тыве с демографической ситуацией всё в порядке.
Позже президент сказал, что не будет чувствовать себя полностью счастливым, пока российские бойцы не вернутся с фронта, не наладится демография и не будут реализованы другие планы.
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Что будет с Ютубом в России
В рамках Прямой линии блогер Влад Бумага поинтересовался у президента Путина, что ожидает YouTube и Google в России.
«YouTube и Google должны соблюдать наши законы, избегать жульничества в Сети, не злоупотреблять Сетью, чтобы достигать политических целей своих правителей», — ответил Владимир Путин.
Президент обратил внимание, что люди часто начинают искать на видеохостинге контент на тему культуры или музыку, а поисковая система предлагает им то, что является пропагандой и не имеет отношения к запросу. Кроме того, YouTube и Google удаляют имена и материалы российских артистов и политических деятелей.
По словам российского лидера, эти действия нарушают законы РФ, и Роскомнадзор правильно поступает, предъявляя претензии видеохостингу и корпорации. Таким образом, Путин подчеркнул, что YouTube и Google должны сами решить, готовы ли соблюдать российское законодательство.
Он также обратил внимание, что свято место пусто не бывает, намекая на развитие российских сервисов видеоконтента.
Как отреагировал запад на заявление Путина об «Орешнике»
Многие зарубежные СМИ особенно выделили слова президента России Владимира Путина о «дуэли» с «Орешником».
Daily Mail отметила, что российский президент с насмешкой бросил вызов западным союзникам и партнёрам Украины. А американская газета The Wall Street Journal подчеркнула, что Путин якобы хвастался и подстрекал Запад.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Американский телеканал NBC News, журналист которого присутствовал на совместной прямой линии и пресс-конференции Путина, подчеркнул, что российский лидер в шутку заявил, что хотел бы вызвать западные страны на «высокотехнологическую дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности новейшей российской ракетной системы. Издание Sun написало, что своим предложением Путин обратился к «западному скептицизму» по вопросу возможностей «Орешника».
Как закончился прямой эфир Владимира Путина
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» 2024 в этом году продлилась 4,5 часа. В конце президент отметил, что относится к России, как к своей семье.
«В преддверии Нового года, это семейный праздник, и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. Желаю всем успеха, счастья и благополучия», — с такими пожеланиями Путин к жителям России.
На такой доброй ноте глава российского государства закончил Прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией.
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