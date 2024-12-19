Военэксперт Дрозденко раскрыл, зачем Запад провоцирует РФ на удар «Орешником»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с «Радио 1» заявил, что Запад провоцирует Россию на еще один удар «Орешником», потому что имеет определенные цели.
Ранее Дрозденко сообщил, что Запад боится «Орешника».
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«Для них было шоком испытание нашей ракеты по "Южмашу". Теперь они постоянно пытаются спровоцировать нас на еще один удар "Орешником". Тут заложена серьезная уловка. Я думаю, они не смогли снять все летные задания и показания в момент нанесения удара. Теперь хотят, чтобы мы повторили, грубо говоря, по территории Украины, но в этот момент у них будут готовы все соответствующие спутники, системы и так далее. Первый раз, когда была провокация, мы ответили не "Орешником", а мощным ударом по энергетике Украины. Тогда на линию боевого соприкосновения перебазировалось большое количество разведывательных спутников», — объяснил он.
Ранее Дрозденко сообщил, что Запад боится «Орешника».
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Анастасия Бондарева