Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина по «дуэли» с «Орешником»

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Многие зарубежные СМИ особенно выделили слова президента России Владимира Путина о «дуэли» с «Орешником». Об этом пишет РИА Новости.
Американский телеканал NBC News, журналист которого присутствовал на совместной прямой линии и пресс-конференции Путина, подчеркнул, что российский лидер в шутку заявил, что хотел бы вызвать западные страны на «высокотехнологическую дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности новейшей российской ракетной системы.
Издание Sun написало, что своим предложением Путин обратился к «западному скептицизму» по вопросу возможностей «Орешника».
Daily Mail отметила, что российский президент с насмешкой бросил вызов западным союзникам и партнёрам Украины.
А американская газета The Wall Street Journal подчеркнула, что Путин якобы хвастался и подстрекал Запад.
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Издание Sun написало, что своим предложением Путин обратился к «западному скептицизму» по вопросу возможностей «Орешника».
Daily Mail отметила, что российский президент с насмешкой бросил вызов западным союзникам и партнёрам Украины.
А американская газета The Wall Street Journal подчеркнула, что Путин якобы хвастался и подстрекал Запад.
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Анастасия Чинкова