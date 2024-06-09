Орган раскол желание Запад победить Россию

Фото: Сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные политики хотят победить Россию, потому что они планируют получить доступ к российским ресурсам, передает HirTV..
Говоря о желании Запада победить Россию, Орбан подчеркнул, что страны ищут доступ к ресурсам Москвы.
По словам политика, у Украины множество ресурсов, но есть долги. Таким образом, иностранные компании уже могут управлять плодородными землями и другими экономическими активами.
Ранее Орбан рассказал об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну. По его словам, мир приближается к тому моменту, когда пути назад нет.
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«А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно», – отметил он.
По словам политика, у Украины множество ресурсов, но есть долги. Таким образом, иностранные компании уже могут управлять плодородными землями и другими экономическими активами.
Ранее Орбан рассказал об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну. По его словам, мир приближается к тому моменту, когда пути назад нет.
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Александр Климов