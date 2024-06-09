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Орган раскол желание Запад победить Россию

Премьер Венгрии Орбан: у Запада есть стреляем желание победить Россию для ресурсов
09 июня 2024, 04:27
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные политики хотят победить Россию, потому что они планируют получить доступ к российским ресурсам, передает HirTV..
Говоря о желании Запада победить Россию, Орбан подчеркнул, что страны ищут доступ к ресурсам Москвы.

«А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно», – отметил он.



По словам политика, у Украины множество ресурсов, но есть долги. Таким образом, иностранные компании уже могут управлять плодородными землями и другими экономическими активами.

Ранее Орбан рассказал об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну. По его словам, мир приближается к тому моменту, когда пути назад нет.

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#москва
#украина
«Эта страна не нужна»: Балицкий оценил отношение Зеленского к Украине
09 июня 2024, 04:05

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости оценил отношение к Украине Владимира Зеленского и таких олигархов, как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. По его словам, им не нужны страна и народ.
«Ему эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским, Ахметовым, оно им не надо», – заявил губернатор.

Балицкий добавил, что сегодня Киев в точности следует инструкциям, поступающим из-за рубежа, и властям плевать, сколько жертв среди населения Украины. Он пришел к выводу, что у руководства страны нет абсолютно никакого суверенитета.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой мировых информационных агентств заявил, что США избавятся от президента Украины Владимира Зелинского спустя год, после выполнения им ряда условий.

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#президент
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Аналитик указал на зависимость Европы от США
09 июня 2024, 03:43

Фото: iStock/SurkovDimitri

Американский аналитик Макс Бергман заявил, что США давно хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния России. Он заявил об этом в интервью CBS, опубликованном на YouTube.
По мнению эксперта, конфликт на Украине позволил Вашингтону реализовать этот план. Он напомнил, что большинство стран тратят на оборону более 2% своего ВВП.

«Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения», – отметил он.

Аналитик предположил, что перспектива переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом поставит Европу в трудное положение. Он пришел к выводу, что как только США выйдут из конфликта с Россией, в Европе начнется хаос.

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#дональд трамп
#оружие
#экономика
#белый дом
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В Польше рассказали о риске мировой войны
Автор Myśl Polska Ястржембский: инициированная Западом война уничтожит Польшу
09 июня 2024, 03:23

Фото: iStock/macky_ch

Многие западные страны стремятся начать мировую войну, которая уничтожит Польшу, заявил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.
По мнению журналиста, мир подходит к тонкой грани. Он подчеркнул, что Запад превратился в диктатуру и теперь является наднациональным полицейским государством, навязывающим свою волю. Ястржембский добавил, что богатые и влиятельные люди ищут способы предотвратить крах мировой финансовой системы.

«Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию», – предупредил автор материала.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не увидел эскалации конфликта в разрешении Киеву бить западным оружие вглубь территории России.

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#польша
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#украина
#киев
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НАТО планирует создание поста представителя по Украине
09 июня 2024, 03:07

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО изучает возможность создания поста специального представителя по Украине. В его задачи будет входить передачи журнал Foreign Policy.
По данным издания, спецпредставитель Альянса по Украине будет находиться в Киеве. Предполагается, что он «будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран».

Ранее стало известно, что НАТО отказались от плана создания фонда помощи Украине.

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#украина
#нато
#фонд
#киев
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Санду готовится к войне, заявил Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Додон: действия Санду ведут к войне
09 июня 2024, 02:18

Фото: Sputnik/РИА Новости/Родион Прока

Президент Молдавии Майя Санду ведет страну к дестабилизации и войне, заявил экс-глава государства Игорь Додон в интервью для ТАСС.
«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора – она готовится к войне», – сказал он.

Бывший президент обвинил нынешнюю главу в четырехкратном увеличении бюджета Министерства обороны Молдавии, закупке оружия и проведении постоянных учений с войсками НАТО.

Додон выразил мнение, что нынешний глава государства вернет страну к тому состоянию, в котором сейчас находится Украина.

Ранее политик допустил участие в президентских выборах.

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#президент
#война
#украина
#молдавия
#выборы
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Додон допустил свое участие в выборах президента Молдавии
Экс-президент Молдавии Додон допустил участие в выборах главы государства
09 июня 2024, 01:43

Фото: iStock/Nabil Kamara

Бывший президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон свое участие в президентских выборах, передает ТАСС.
«Если все партии пойдут отдельно, имея общую стратегию объединиться во втором туре против нынешней власти, то Партия социалистов выдвинет своего кандидата, и, конечно, этим кандидатом могу быть и я, если опросы покажут, что у нас есть шансы победить. Вот такая стратегия», – заявил он.

Бывший президент отметил, что, согласно опросам, он проходит во второй тур, а по некоторым, не учитывающим диаспоры, даже выигрывает у действйющего главы государства Майи Санду.

Ранее Додон назвал Санду угрозой национальной безопасности. Он призвал оппозицию объединиться против руководства страны.

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#молдавия
#выборы
#президент
#опрос
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Орбан раскрыл желание Запада вернуть Россию в 90-е
Орбан: Запад встал на тропу войны с Россией ради денег
09 июня 2024, 01:15

Фото: сайт Кремля

Западные страны желают нанести России военное поражение в конфликте на Украине и завладеть ее богатствами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для телеканала Hír TV.
По его словам, многие на Западе желали бы вернуться к 1990-м годам, когда европейцы «беспрепятственно внедрились в российскую экономику». Тогда Россию и Украину пытались эксплуатировать, но русские в итоге «взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад», считает Орбан.

Он добавил, что страны, желая нанести военное поражение Москве, стремятся к великой перестройке на Востоке и встали на путь конфликта с Россией из-за денег, влияния и власти.

Ранее Орбан рассказал об угрозе перерастания конфликта на Украине в мировую войну. Премьер-министр Венгрии убежден, что в истории всех вооруженных конфликтов был момент, когда пути назад не было, и сейчас мир приближается к этому моменту.

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#экономика
#война
#конфликт
#венгрия
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«Ничтожество, которому надо покаяться перед украинцами»: Медведев о Шольце
09 июня 2024, 00:50

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Германии Олафа Шольца ничтожеством и призвал его к покаянию перед украинцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Таким образом бывший президент прокомментировал заявление немецкого политика о том, что Украину невозможно поставить на колени.

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную "перемогу". За то, что обрек их на истребление... Впрочем, ничтожество – во всем ничтожество», – сказал Медведев.

Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по Украине и заявил, что ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции».

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#олаф шольц
#германия
#украина
#владимир путин
#дмитрий медведев
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Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной
Медведев: Украина полностью контролируется США и странами НАТО
09 июня 2024, 00:23

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина сегодня напрямую контролируется США и странами НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной и подчеркнул, что государства также содержат Киев.

«Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими», – подчеркнул он.

Заместитель председателя Совета Безопасности напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признавал, что если передача оружия Киеву будет прекращена, конфликт на Украине завершится через несколько недель.

Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по Украине и заявил, что ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции».

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