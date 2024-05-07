Организатор теракта в «Крокусе» находится за границей, заявил Бортников

Фото: сайт Кремля
Организатор теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» находится за границей. Такое заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников в интервью «Интерфаксу».
Он подчеркнул, что в России практически догадываются, кто это. Есть основной организатор террористического акта, который в настоящее время находится за границей.
При этом Бортников отказался вдаваться в детали дела во время поведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» трёх подростков, которые помогали эвакуировать посетителей атакованного террористами концертного зала.
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При этом Бортников отказался вдаваться в детали дела во время поведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» трёх подростков, которые помогали эвакуировать посетителей атакованного террористами концертного зала.
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Анастасия Чинкова