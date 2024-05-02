Фото: сайт Кремля
Организаторы теракта в «Крокус сити холле» и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе подожгли помещения, чтобы увеличить число жертв. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он напомнил, что 2 мая 2014 года, ровно 10 лет назад, в Одессе произошла страшная трагедия. Тогда 48 мирных людей, которые были не согласны с госпереворотом на Украине, погибли от рук неонацистских радикалов. Ещё сотни человек пострадали.
Он также напомнил, что Киев не сделал ничего для поимки боевиков. При этом те, кто сжигал людей и добивал раненых, вошли в состав украинских официальных структур. А страны Запада «не заметили» трагедию и продолжили поддерживать преступное руководство Украины и накачивать киевский режим оружием.
Пасечник подчеркнул, что все преступники понесут наказание «за каждую жертву Одесской Хатыни».
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«В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Он также напомнил, что Киев не сделал ничего для поимки боевиков. При этом те, кто сжигал людей и добивал раненых, вошли в состав украинских официальных структур. А страны Запада «не заметили» трагедию и продолжили поддерживать преступное руководство Украины и накачивать киевский режим оружием.
Пасечник подчеркнул, что все преступники понесут наказание «за каждую жертву Одесской Хатыни».
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Элина Позднякова