В конгрессе США не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины

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Палата представителей США отклонила законопроект о помощи Израилю, который не включал средства для Украины. Запись голосование транслировали по американским кабельным сетям, передает РИА Новости.
Для принятия законопроекта, как было объявлено ранее в пресс-службе законодательного органа, требовалась поддержка более двух третей конгрессменов. 180 законодателей проголосовали против нормы, следовательно, законопроект не получил необходимой поддержки.
Ранее сенаторы США предложили компромиссный бюджетный законопроект, в рамках которого предусматривалось выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
Этот законопроект был разработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы нелегальной миграции после того, как они блокировали обсуждение запроса администрации о помощи Украине, ссылаясь на пограничный кризис.
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Артем Кузьмин