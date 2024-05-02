Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост

Фото: istock / Ekaterina Utorova
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X намекнул на готовящуюся атаку на Крымский мост.
Кислица опубликовал коллаж, который содержит 6 «основных типов мостов на 2024 год». В частности, на картинках показаны Арочные мосты, Консольные мосты, Вантовые мосты, Подвесные мосты, Связанные арочные мосты, Керченские мосты. У последней надписи отсутствует изображение.
До этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс выложил подобный пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Экс-глава литовского МИД опубликовал коллаж с изображением моста и кадром пуска ракеты.
Запись Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сказав, что он еще пожалеет «о всех подобных оплошностях».
Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев допустил повторение атак Крыма с использованием ракет ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс выложил подобный пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Экс-глава литовского МИД опубликовал коллаж с изображением моста и кадром пуска ракеты.
Запись Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сказав, что он еще пожалеет «о всех подобных оплошностях».
Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев допустил повторение атак Крыма с использованием ракет ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак