Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост

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Киев готовит план нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
«Мы очень этого ждем. Речь идет не только о мосте в Керчи, который находится на слуху. Мы говорим о некоторых военных объектах инфраструктуры, таких как мосты и аэродромы», — сказал он.Зеленский пояснил, что украинские вооруженные силы планируют атаковать мосты, по которым транспортируется вооружение, и аэродромы, с которых осуществляются вылеты самолетов, наносящих удары по территории Украины.
Киев ранее предпринимал несколько попыток нанести удары по Крымскому мосту. Например, 17 июля 2023 года украинские военные атаковали его двумя морскими дронами. В результате была повреждена дорожная часть моста, а также пострадала девочка, ее родители погибли.
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Артем Кузьмин