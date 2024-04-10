Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост

Первая мирная конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии без участия России, может способствовать выработке соглашения относительно того, когда и как привлечь Москву к этому процессу. С таким заявлением 10 апреля выступил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.