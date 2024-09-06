Песков назвал несерьезным призыв Тайваня забрать земли России в пользу Китая

Фото: Сайт Кремля
В Кремле не восприняли всерьез предложения Тайваня отобрать российские земли в пользу Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября.
В правительстве РФ не видели заявление президента Тайваня Лай Циндэ, который призвал Китай отобрать у России Дальний Восток.
Ранее Лай Циндэ заявил, что раз Китай считает Тайвань частью своей территории, то пусть заберет и российский Дальний Восток, который империя Цин передала Российский Империи по Айгунскому договору в 1858 году.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал это заявление оскорбительным и указал на ощущение безнаказанности тайванских властей.
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«Нет, мы таких заявлений не видели. Ну и даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», – цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.
Ранее Лай Циндэ заявил, что раз Китай считает Тайвань частью своей территории, то пусть заберет и российский Дальний Восток, который империя Цин передала Российский Империи по Айгунскому договору в 1858 году.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал это заявление оскорбительным и указал на ощущение безнаказанности тайванских властей.
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Лия Мурадьян