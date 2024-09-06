Власти Японии направили протест Белоруссии

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Япония направила протест Белоруссии после выхода передачи о задержанном японце Масатоси Наканиси, которого белорусские власти называют «агентом японской спецслужбы». Об этом генсек правительства Японии Есимаса Хаяси заявил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что японские власти требовали отмены программы, однако после того как она всё-таки вышла в эфир, правительству Белоруссии был направлен протест.
Хаяси добавил, что власти страны продолжат оказывать поддержку для защиты интересов граждан Японии.
Ранее на этой неделе телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании правоохранителями агента спецслужбы Японии. Он, как утверждается, активно интересовался сбором данных о социально-политической обстановке в стране, о реализации проекта Китая «Один пояс – один путь», об обстановке на границе Белоруссии и Украины. Также он производил съёмку военных объектов и иной оборонной инфраструктуры.
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Хаяси добавил, что власти страны продолжат оказывать поддержку для защиты интересов граждан Японии.
Ранее на этой неделе телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании правоохранителями агента спецслужбы Японии. Он, как утверждается, активно интересовался сбором данных о социально-политической обстановке в стране, о реализации проекта Китая «Один пояс – один путь», об обстановке на границе Белоруссии и Украины. Также он производил съёмку военных объектов и иной оборонной инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова