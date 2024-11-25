Основатель ЧВК Blackwater Принс: Байдену не следует провоцировать Россию

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Президенту США Джозефу Байдену не следует провоцировать Россию. Особенно после удара по Украине баллистической ракетой «Орешник».
Об этом заявил основатель известной американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. По его словам, применение Россией этой ракеты средней дальности стало своеобразным напоминанием о возможности «бить ядерным оружием куда угодно».
Американский военный отметил, что «это не та игра, в которую стоит продолжать играть». Он также назвал разрешение Байдена Киеву атаковать территорию России дальнобойными западными ракетами безответственным, так как его полномочия истекают в январе.
Читайте также:
«На Украине нервничают»: удар «Орешником» взволновал украинцев
Украина допустила иностранных журналистов к обломкам «Орешника»
В Кремле раскрыли подробности о применении «Орешника»
«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету... которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] её кинетическая сила огромна», — подчеркнул Принс.
Американский военный отметил, что «это не та игра, в которую стоит продолжать играть». Он также назвал разрешение Байдена Киеву атаковать территорию России дальнобойными западными ракетами безответственным, так как его полномочия истекают в январе.
Читайте также:
«На Украине нервничают»: удар «Орешником» взволновал украинцев
Украина допустила иностранных журналистов к обломкам «Орешника»
В Кремле раскрыли подробности о применении «Орешника»
Александр Бойцов