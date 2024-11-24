В Кремле раскрыли подробности о применении «Орешника»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Про боевое испытание российской ракеты «Орешник» был в курсе только узкий круг, рассказал в беседе журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, — это абсолютно засекреченный процесс», — сказал он.Песков добавил, что он и сам до последнего момента не знал о планах использовать ракету, пока об этом не узнала вся страна.
Россия ударила по Украине «Орешником» 21 ноября в ответ на удары со стороны Киева по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. Как отмечал президент Владимир Путин, противник использовал американские ATACMS и британские Storm Shadow.
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