Украина допустила иностранных журналистов к обломкам «Орешника»

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Украина разрешила иностранным журналистам посетить обломки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По данным Reuters, эксперты сейчас исследуют фрагменты.
«Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности», — уточняется в публикации агентства, сотрудники которого получили доступ к обломкам «Орешника».
По данным Reuters, части ракеты находятся в специальном ангаре, предназначенном для осмотра. Проанализировав останки «Орешника», украинские эксперты планируют узнать больше о цепочке поставок российских военных и производстве баллистической ракеты.
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Александр Климов