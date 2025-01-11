Основатель команды «Сталкер» Ночной хоккейной лиги Зайцев умер на тренировке

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10 января в Москве скоропостижно скончался основатель любительской хоккейной команды «Сталкер» Алексей Зайцев. Смерть произошла во время тренировки.
Как сообщил агентству ТАСС руководитель команды «Сталкер» Александр Артюшкин, по всей видимости, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Крепкому здоровому человеку стало плохо вечером 10 января, он потерял сознание прямо на льду. До приезда скорой помощи ему пытались оказать помощь, но прибывшие на вызов врачи констатировали смерть.
Александр Артюшкин рассказал о необыкновенных личных качествах Зайцева.
В юности Алексей Зайцев играл за московские команды «Динамо» и ЦСКА. Возглавляемая им команда «Сталкер» стала победителем Ночной хоккейной лиги в сезоне 2016/2017.
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Александр Артюшкин рассказал о необыкновенных личных качествах Зайцева.
«Он был потрясающим человеком с большой буквы, и в этом уверены все, кто его знал», — говорится в заявлении клуба.
В юности Алексей Зайцев играл за московские команды «Динамо» и ЦСКА. Возглавляемая им команда «Сталкер» стала победителем Ночной хоккейной лиги в сезоне 2016/2017.
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Александр Бойцов