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Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля

Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля после убийства лидера ХАМАС
18 октября 2024, 04:20
Фото: istock/butenkow

Фото: istock/butenkow

Роджер Уотерс, основатель легендарной группы Pink Floyd, выступил с призывом к международной изоляции Израиля.
Он предложил лишить страну участия в международных спортивных и культурных мероприятиях, включая футбольные соревнования и конкурс «Евровидение». Это заявление Уотерс сделал в ответ на убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

«Никакого больше футбола, никакого "Евровидения", ничего больше. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле», — написал музыкант на своей странице в соцсети Х.


Уотерс также выразил поддержку идее создания палестинского государства «от реки до моря». Ранее музыкант неоднократно критиковал политику США и Израиля, обвиняя их в поддержке насилия в отношении палестинцев.

Ситуация обострилась после беспрецедентной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к началу военной операции "Железные мечи" в секторе Газа.

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Бывший священник рассказал о политическом вмешательстве в дела церкви в США
Священник РПЦЗ Иероним: политика в США всё чаще вмешивается в дела церкви
18 октября 2024, 04:29

Фото: istock/Anna Eremeeva

Бывший священник Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Иероним заявил, что политика в США всё чаще вмешивается в дела церкви, несмотря на попытки верующих и священнослужителей избегать этого.
Он подчеркнул, что РПЦЗ старается сохранять нейтралитет и сосредотачиваться на духовной жизни, но реальность такова, что политика оказывает давление на религиозные общины.

«В наших церквях мы стараемся не привносить политику на клирос, потому что люди приходят за молитвой, а не за политическими дискуссиями. Но часто это становится дорогой с односторонним движением», — сказал Иероним РИА Новости.
Он привел в пример случай в Калифорнии, где крест был убран с земли, перешедшей в общественное владение.Священник также отметил вмешательство властей во время пандемии коронавируса, когда полиция прервала богослужение в католической церкви в Кентукки из-за превышения количества присутствующих на Страстной неделе. Иероним считает, что такие действия нарушают границы между церковью и государством.

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Макрон попросил Израиль прекратить операции в Газе и Ливане и перейти к диалогу
18 октября 2024, 03:32

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить военные действия в Газе и Ливане, а также начать политический диалог для урегулирования конфликта.
На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе он подчеркнул, что продолжение военных операций не принесёт мира и безопасности ни для Израиля, ни для стран региона.

«Франция просит Израиль остановить свои операции в Ливане, не начинать наземную операцию и соблюдать суверенитет страны, а также свои обязательства перед ООН, особенно в отношении миротворцев UNIFIL», — отметил Макрон. Трансляция его выступления велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.
Макрон также заявил, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара должна стать поворотным моментом для прекращения войны. Он призвал к прекращению огня и созданию политических перспектив для мирного сосуществования израильтян и палестинцев.

Президент подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Израиля и реформирования палестинской администрации.

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#франция
#израиль
#соцсети
#президент
#мид
#страны
#операции
#оон
#ес
#макрон
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Маск предупредил о банкротстве США из-за чрезмерных расходов правительства
18 октября 2024, 02:44

Фото: istock/rarrarorro

Американский предприниматель Илон Маск выразил опасение, что Соединённые Штаты могут оказаться на грани банкротства, если правительство не сократит свои расходы.

«Траты американского правительства приведут страну к банкротству. Именно они являются основной причиной инфляции. Нам необходимо радикально сократить государственные расходы, чтобы избежать долговой пропасти», — заявил Маск на митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась через его социальную сеть Х.
Маск подчеркнул, что понимание необходимости сокращения расходов — это здравый смысл, который не должен вызывать споров.

Ранее известный американский предприниматель Илон Маск резко высказался о нынешнем правительстве США, заявив, что президент Джо Байден не способен эффективно управлять страной, а вице-президент Камала Харрис является «марионеткой». Миллиардер также выразил сомнение в том, что Байден действительно руководит страной, и отметил, что Харрис не является независимой фигурой в политике.

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Маск: У Байдена «два нейрона», Харрис — «марионетка»
18 октября 2024, 02:23

Фото: сайт Белого дома

Известный американский предприниматель Илон Маск резко высказался о нынешнем правительстве США, заявив, что президент Джо Байден не способен эффективно управлять страной, а вице-президент Камала Харрис является «марионеткой».

«У Байдена два функционирующих нейрона, да и на пляже он проводит слишком много времени», – сказал Маск на митинге в штате Пенсильвания, который транслировался через его платформу X (бывший Twitter).
Миллиардер также выразил сомнение в том, что Байден действительно руководит страной, и отметил, что Харрис не является независимой фигурой в политике.

«Нет одного кукловода, их тысячи. Я бы хотел поговорить с ними и понять, к чему они стремятся», – добавил Маск.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года, где демократы будут представлять Камалу Харрис, а республиканцев — Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
18 октября 2024, 01:47

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании конфликта на Украине.
В интервью с Патриком Бет-Дэвидом Трамп заявил, что Зеленский не смог предотвратить начало войны.

«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — сказал Трамп, добавив, что в случае его избрания на пост президента он намерен урегулировать конфликт на Украине в течение своего срока.
Трамп также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в подстрекании к эскалации конфликта и неспособности достичь мирного решения. Политик подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома не способствует разрешению кризиса.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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В ЕС обсуждают экстренные меры для стран, граничащих с Россией и Белоруссией
Урсула фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран
18 октября 2024, 01:32

Фото: сайт Бундестага

Европейский союз рассматривает возможность принятия экстренных мер для усиления безопасности стран, которые непосредственно граничат с Россией и Белоруссией.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

«Границы стран, находящихся вблизи России и Белоруссии, подвергаются значительному давлению. Для их защиты мы обсуждаем временные меры, которые могут быть применены для усиления охраны этих границ», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Речь идет о таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, которые сталкиваются с растущими вызовами безопасности на своих рубежах. ЕС продолжает разрабатывать координированные действия для поддержки этих государств в условиях усиления угроз.

​Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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В США раскрыли, что будет с поставками оружия Украине
NYT: США не могут увеличить поставки вооружений Украине без ущерба для себя
18 октября 2024, 00:29

Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
​По данным издания, в Министерстве обороны США признают, что дальнейшие поставки таких вооружений потребуют использования стратегических запасов, предназначенных для возможных конфликтов в других регионах, например, на Ближнем Востоке или в Азии. Одной из причин, по которой президент Джо Байден отказал Украине в запросе на эти ракеты, является нехватка резервов для собственных нужд.

Кроме того, в Пентагоне регулярно обсуждают, как масштабные поставки оружия Украине могут повлиять на готовность США к потенциальным конфликтам, в частности с Китаем в Тихоокеанском регионе. Ситуация усугубляется одновременными конфликтами на Украине и в Израиле, что увеличивает напряжённость в вопросе распределения ресурсов.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине ведут к эскалации конфликта и делают страны НАТО непосредственными участниками боевых действий.

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#джо байден
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Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
Глава МИД Франции Барро: мы поддерживаем решение Украины пригласить РФ на саммит
17 октября 2024, 23:55

Франция выразила поддержку предложению Украины пригласить Россию на вторую международную мирную конференцию по вопросам украинского кризиса.
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж согласен с этим решением, подчеркнув важность диалога в поиске мирного решения конфликта.

«Украинцы сами предложили пригласить Россию на эту конференцию, и мы поддерживаем это решение», – заявил Барро в интервью телеканалу LCI.
По его словам, конференция состоится до конца 2024 года и станет важным этапом в урегулировании кризиса.

Ранее президент Украины Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ. По его словам, они необходимы, чтобы заменить военнослужащих ВСУ. Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится к членству в НАТО, и он лично пообещал сделать все, чтобы это произошло.

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«Они устали»: Зеленский просит все страны выделить военных на замену ВСУ
Зеленский обратился ко всем странам с просьбой выделить военных на замену ВСУ
17 октября 2024, 23:08

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ. Заявление киевского лидера приводит украинское издание «Страна.ua» 17 октября.
«К нам нужно готовить бригады, чтобы они смогли подменить наших парней на фронте, которые устали», — сказал президент Украины, обращаясь к странам.

Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится к членству в НАТО и он лично пообещал сделать все, чтобы это произошло.
«Мы заслуживаем стать 33-м членом альянса», — заявил Зеленский.

Ранее лидер киевского режима намекал на беседу с немецким канцлером Олафом Шольцем, в которой планировал обсудить поставки ракеты Taurus и возможное членство Украины в НАТО. Именно вступление страны в альянс является первым и основным пунктом «плана победы» Зеленского, который тот представил в Раде 16 октября.

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