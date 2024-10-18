Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля

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Роджер Уотерс, основатель легендарной группы Pink Floyd, выступил с призывом к международной изоляции Израиля.
Он предложил лишить страну участия в международных спортивных и культурных мероприятиях, включая футбольные соревнования и конкурс «Евровидение». Это заявление Уотерс сделал в ответ на убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
Уотерс также выразил поддержку идее создания палестинского государства «от реки до моря». Ранее музыкант неоднократно критиковал политику США и Израиля, обвиняя их в поддержке насилия в отношении палестинцев.
Ситуация обострилась после беспрецедентной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к началу военной операции "Железные мечи" в секторе Газа.
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«Никакого больше футбола, никакого "Евровидения", ничего больше. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле», — написал музыкант на своей странице в соцсети Х.
Уотерс также выразил поддержку идее создания палестинского государства «от реки до моря». Ранее музыкант неоднократно критиковал политику США и Израиля, обвиняя их в поддержке насилия в отношении палестинцев.
Ситуация обострилась после беспрецедентной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к началу военной операции "Железные мечи" в секторе Газа.
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Елена Перлова