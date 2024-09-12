Основатель Pink Floyd раскрыл, что США нужно на Украине

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Правительство США не волнуют жизни людей на Украине, им наплевать на них, обратился к украинскому народу бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой. По его словам, все, что волнует «американскую империю» в других странах — это обогащение «плутократов».
«Их не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку <…> Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — заявил Уотерс.Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и то, что музыкант понимает причины спецоперации на Украине.
«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — подчеркнул политик в разговоре с изданием «Аргументы и факты».Читайте также:
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