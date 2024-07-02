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Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что в Лондоне скучают по телеканалу RT, лицензия на вещание в Британии которого ранее была отозвана ранее.
«Мы по вам скучаем, RT <...> в Лондоне <...> Правда!» — отметил в беседе с RT Уотерс.
До этого главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко объяснил, почему Россия не может пресечь работу британского разведывательного борта, с высоты полёта которого можно увидеть Севастополь.
«Фактически он находится или в зоне национального воздушного пространства Румынии, или прямо среди гражданских самолётов. Недавно он расходился с гражданским лайнером японских авиалиний. Соответственно, работает, прикрываясь гражданскими. Достаточно далеко от Крыма, но достаточно для того, чтобы чётко видеть с этой высоты Севастополь», — пояснил в беседе с «Царьградом» Дрозденко.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принёс публичные извинения после истории с заражённой кровью.
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